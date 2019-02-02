Под Харьковом микроавтобус наехал на четверых людей, пока те доставили легвушку из сугроба – погибла женщина

В субботу, 2 февраля, на трассе «Киев-Харьков Довжанский» микроавтобус наехал на людей, которые в это время пытались достать легковушку из сугроба, в результате чего один человек погиб, трое пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Авария произошла в 8:00, 26-летний водитель автомобиля «Mercedes Sprinter» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Таврия», который находился на обочине.

«Пострадавшие на момент аварии находились у автомобиля Таврия, пытаясь вытолкнуть его из сугроба», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее личность сейчас устанавливается.

Кроме того, 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter. Он госпитализирован в Харьковскую больницу.

Напомним, что в центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили, по меньшей мере, восемь человек.