На Николаевщине «Opel» врезался в дерево – водитель погиб, а его пассажирка в больнице

Вечером в пятницу, 1 февраля, в пгт. Снигиревка водитель «Opel Kadett», по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в дерево, от чего машина перевернулась.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла на пересечении улиц Центральной и Гетьмана Сагайдачного. В результате ДТП 25-летний водитель погиб на месте, а 23-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована.