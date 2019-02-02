На Николаевщине «Opel» врезался в дерево – водитель погиб, а его пассажирка в больнице

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Вечером в пятницу, 1 февраля, в пгт. Снигиревка водитель «Opel Kadett», по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в дерево, от чего машина перевернулась.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла на пересечении улиц Центральной и Гетьмана Сагайдачного. В результате ДТП 25-летний водитель погиб на месте, а 23-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Напомним, что в Николаевской области 23 января случилось ДТП на автодороге Т-15-06 «Николаев – Доманевка – Березки» вблизи поворота на село Ольшанское Николаевского района: внедорожник врезался в дерево.

Julia Davudenko

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