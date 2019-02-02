В Сирии обрушился незаконно построенный жилой дом – из завалов вытащили тела 11 человек

В сирийском Алеппо произошло обрушение жилого дома в квартале Салах-эд-Дин, что привело к гибели 11 человек.
Об этом сообщает SANA.
Руководитель регионального управления полиции генерал Айсам Аш-Шелли рассказал, что разрушенный пятиэтажный жилой дом ранее получил повреждения от действий террористов. При этом само здание было построено без разрешительной документации.
В разборе завалов участвовали пожарные расчеты, отряды гражданской обороны. На место прибыли сотрудники медицинской помощи. В настоящее время спасательная операция завершена.
Напомним, 31 декабря, в РФ обвалился подъезд дома на проспекте Карла Маркса. Изначально сообщали, что погибли девять человек, без вести пропавшими числятся 35 жильцов. Причиной трагедии назвали взрыв газа.