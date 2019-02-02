Российские пограничники задержали японское рыболовное судно

Россия задержала в Японском море японское судно для ловли краба.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на власти префектуры Симанэ.

Российская сторона утверждает, что японское судно незаконно вылавливало рыбу в исключительной экономической зоне РФ.

Отмечается, что это произошло еще 30 января. Судно «Нисино-мару-68» (Number 68 Nishino-maru) принадлежит кооперативу, который занимается крабовым промыслом. Оно вышло из порта в префектуре Тоттори для ловли краба. На борту судна находятся 10 человек, в том числе президент местной рыболовной фирмы Хидедзи Кагами.

Российские чиновники сообщают, что судно в настоящее время находится в порту Находка. Они проводят проверку документов и улова. Деталей о том, когда могут быть отпущены члены экипажа, предоставлено не было.

Генеральное консульство Японии во Владивостоке заявляет, что проблем со здоровьем у экипажа нет.

Напомним, 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое ввели в конце ноября на территории 10 приграничных областей.