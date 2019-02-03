В Буэнос-Айресе горел 30-этажный отель - пострадало более 50 человек

В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TN.

В связи с тем, что возгорание произошло на пятом этаже отеля, люди, находившиеся в помещениях выше, не смогли самостоятельно покинуть здание и их эвакуировали пожарные.

В результате пожара пострадал по меньшей мере 51 человек, в том числе восемь детей, все были госпитализированы. Еще 60 человек получили первую медицинскую помощь на месте происшествия и от госпитализации отказались.

Позднее в больнице от отравления угарным газом умерла одна из пострадавших, а позже стало известно о смерти еще одной женщины. Четыре человека находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на территории терминала «Бунге» в морпорту горела система вентиляции.