Масштабный пожар: В Киеве загорелось складское помещение

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В субботу, 2 февраля, в Киеве произошел масштабный пожар, загорелось складское помещение компании «Адонис Проэкт».  

Об этом сообщает пресс-служба ГСНС.

Сообщается, что горит здание по хранению электроинструмента, пластика и картона. По предварительным данным, в результате пожара жертв и пострадавших нет.

«Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы. К тушению пожара привлечены 105 человек личного состава и 27 единиц техники ДСНС», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января, в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на заводе «Карпатнефтехим».

Юлия Светлая

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