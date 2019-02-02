Масштабный пожар: В Киеве загорелось складское помещение

В субботу, 2 февраля, в Киеве произошел масштабный пожар, загорелось складское помещение компании «Адонис Проэкт».

Об этом сообщает пресс-служба ГСНС.

Сообщается, что горит здание по хранению электроинструмента, пластика и картона. По предварительным данным, в результате пожара жертв и пострадавших нет.

«Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы. К тушению пожара привлечены 105 человек личного состава и 27 единиц техники ДСНС», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января, в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на заводе «Карпатнефтехим».