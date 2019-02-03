«К пятой годовщине Майдана»: Печерский суд отменил арест имущества беглого экс-главы МВД Захарченко

Виталий Захарченко Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании «Фонд Административное бюро LVV» в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 30 января судьи Виталия Писанца.

В реестре пока обнародована только резолютивная часть, поэтому не известно, какие были доводы об отмене ареста. Решение обжалованию не подлежит.

По данным Госархстройинспекции, разрешения на строительство дома в селе Романков получала лично Людмила Захарченко, жена бывшего министра.

Весь список имущества нидерландской компании, с которого суд снял арест:

-Земельный участок площадью 1,2593 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н., С. Романков, ул. Лесная, кадастровый номер 3223186800: 03: 007: 0006; -Земельный участок площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н., С. Романков, ул. Лесная, кадастровый номер 3223186800: 03: 007: 0007; -Земельный участок площадью 0,3700 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н., С. Романков, ул. Лесная, кадастровый номер 3223186800: 03: 007: 0009; -Земельный участок площадью 0,2000 га, расположенный по адресу: Киевская область, Обуховский р-н, с. Романков, ул. Лесная, кадастровый номер 32223186800: 03: 007: 0048; -Земельный участок площадью 0,5 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н., С. Подгорцы, кадастровый номер 3223186800: 03: 007: 0030; -Земельный участок площадью 0,7473 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н, с. Романков, ул. Лесная, кадастровый номер 3223186800: 03: 007: 0031; Жилой дом, расположенный по адресу: Киевская область, Обуховский р-н, с. Романков, ул. Гай, 49. -Земельный участок площадью 0,861 га, расположенный по адресу: Киевская область, Обуховский район, с. Романков, ул. Гай, 49, кадастровый номер 3223186800: 03: 006: 0009; -Земельный участок площадью 0,2223 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н, с. Подгорцы, кадастровый номер 3223186800: 03: 007: 0058; -Земельный участок площадью 0,2223 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н, с. Подгорцы, кадастровый номер 3223186800: 03: 007: 0060; -Земельный участок площадью 0,2097 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н, с. Подгорцы, кадастровый номер 3223186800: 03: 007: 0083; -Земельный участок площадью 0,2229 га, расположенный по адресу: Донецкая область, Красноармейский р., С. Судьба, кадастровый номер 1421580800: 02: 000: 0534; -Земельный участок площадью 0,2384 га, расположенный по адресу: Донецкая область, Красноармейский р., С. Судьба, кадастровый номер 1421580800: 02: 000: 0535; -Земельный участок площадью 0,2485 га, расположенный по адресу: Донецкая область, Красноармейский р., С. Судьба, кадастровый номер 1421580800: 02: 000: 0536; -Земельный участок площадью 0,2485 га, расположенный по адресу: Донецкая область, Красноармейский р., С. Судьба, кадастровый номер 1421580800: 02: 000: 0537; -Земельный участок площадью 0,2286 га, расположенный по адресу: Донецкая область, Красноармейский р., С. Судьба, кадастровый номер 1421580800: 02: 000: 0544; -Земельный участок площадью 0,2286 га, расположенный по адресу: Донецкая область, Красноармейский р., С. Судьба, кадастровый номер 1421580800: 02: 000: 0545; -Земельный участок площадью 0,2286 га, расположенный по адресу: Донецкая область, Красноармейский р., С. Судьба, кадастровый номер 1421580800: 02: 000: 0546; -Земельный участок площадью 0,1250 га, расположенный по адресу: Донецкая область, Красноармейский р., С. Судьба, кадастровый номер 1421580800: 02: 000: 0487; Жилой дом, расположенный по адресу: Донецкая обл., Красноармейский р-н, с. Судьба, ул. Победы, 8Б; -Земельный участок площадью 0,1000 га, расположенный по адресу: Донецкая область, город Донецк, улица Торецкая, 46, кадастровый номер 1410137400: 00: 034: 0046; Жилой дом, расположенный по адресу: Донецкая обл., Г.. Донецк, ул. Торецкая, 46; -Квартира № 167, расположенная в г.. Киев, ул. Драгомирова, 12; -Машиноместо (гараж) № 68, который расположен по адресу: г.. Киев, ул. Драгомирова, 12; -Машиноместо (гараж) № 69, который расположен по адресу: г.. Киев, ул. Драгомирова, 12; -Земельный участок площадью 0,2049 га, расположенный по адресу: Киевская область, Обуховский район, село Подгорцы, улица Столичное Шоссе, кадастровый номер 3223186801: 13: 013: 0015.

Напомним, что ранее беглого экс-министра МВД Захарченко заметили в Москве на акции «Бессмертный полк» в окружении «беркутовцев».

Как известно, в 2017 году суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о расстрелах на Майдане. Тогда 408 автоматов выдали «титушкам», чтобы подавить протест на Майдане в феврале 2014 года. Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел Януковича Виталий Захарченко. Больше всего их было из Киева и Харькова, а также - Житомира, Нежина и Белой Церкви.

По данным Министерства здравоохранения Украины с 30 ноября 2013 года по 14 апреля в ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины погибло 106 человек.