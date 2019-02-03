В Полтаве с крыши дома на ребенка упала глыба льда – полиция открыла уголовное производство

В субботу, 2 февраля, в Полтаве недалеко от остановки общественного транспорта «Зигина» на малолетнюю девочку с крыши дома упала ледяная глыба. В результате чего ребенок получил серьезные травмы

Об этом пишет poltavske.tv.

Представитель полиции Полтавы Юрий Сулаев информацию подтвердил. Однако, подробностей пока не сообщил.

Позднее стало известно, что полиция открыла уголовное производство по факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность). Начато досудебное расследование.

Напомним, что в 2012 году в центре Киева женщину убила сосулька.