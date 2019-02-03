В Сумах из-за неполадок газового оборудования взорвался автомобиль с водителем

В Сумах 2 февраля взорвался автомобиль «ВАЗ» – это произошло, когда водитель пытался завести машину.

Об этом сообщает сайт «Sumy Today».

Автомобиль взорвался во дворе частного дома в Роменском районе. Пострадавшего 21-летнего водителя доставили в больницу с ожогами лица и рук.

«В это время в машине находился водитель. По предварительным данным, он начал заводить машину и в это время произошел взрыв. По одной из версий – причиной взрыва стали неполадки с газовой установкой», - сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ночью в гараже сгорел «Fiat».