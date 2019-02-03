В России опрокинулся автобус с детьми – в салоне были заблокированы 47 человек, сообщают о семи погибших

В Калужской области РФ автобус, который вез детей на соревнования, съехал в кювет.

Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 9:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма.

«Водитель автобуса совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 20 детей», — говорится в сообщении.

На момент аварии в автобусе находились 47 пассажиров, из них 31 ребенок. Они направлялись из поселка Ярцево в Калугу на соревнования. Также отмечается, что транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю.

По сведениям ведомства, 47 человек заблокированы внутри транспортного средства, передает РИА Новости. В МЧС сообщили, что для эвакуации пострадавших подготовлено два вертолета.

Позже стало известно, что в аварии погибли четыре человека, среди которых один ребенок. По другим данным, погибли семь человек.

Все остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в аварии имел место человеческий фактор - водитель мог не справиться с управлением из-за скользкой дороги. Сообщается, что перед поездкой водитель прошел медкомиссию, а сам автобус проверяли на исправность.

Напомним, на трассе Киев-Одесса в Одесской области случилось ДТП с участием шести автомобилей.