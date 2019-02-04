В Индии пассажир пытался провезти в сумке котенка леопарда, но ему помешали таможенники

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Таможенники в аэропорту индийского города Ченнаи услышали шум в багаже ​​пассажира, прибывшего из Таиланда. Оказалось, что в сумке мужчины сидел одномесячный детеныш леопарда.

Об этом сообщает «Громадське».

Мужчина прилетел в аэропорт 2 февраля рейсом из столицы Таиланда. Таможенников удивил шум из сумки пассажира. После проверки багажа обнаружили детеныша леопарда весом около одного килограмма – он был спрятан в пластиковой коробке для продуктов.

В аэропорту отметили, что животное было «в шоковом состоянии и выглядело слабым». Правоохранители начали расследовать, является ли 45-летний мужчина, который привез в сумке леопарда, частью международной группы контрабандистов. Он уклонялся от ответов, когда таможенники задавали вопросы относительно багажа. После осмотра леопарда ветеринарами его отвезли в Зоологический парк в Ченнаи.

Напомним, что ранее в Индии пытались поймать леопарда, который забрел в жилой район, и он ранил четырех человек.

Вадим Богданов

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