В Николаеве из окна девятого этажа выбросился пожилой мужчина и разбился насмерть

В воскресенье, 3 февраля, с девятого этажа дома 16-г по улице Лазурной в Николаеве, выбросился человек.

Об этом сообщают "Новости-N".

Очевидцы сообщили, что пожилой мужчина сидел на подоконнике, свесив ноги, в одном нижнем белье. Прохожие отговаривали его прыгать, но мужчина никого не слушал, в какой-то момент оттолкнулся руками от подоконника и прыгнул. Очевидцы вызвали карету скорой помощи, но врачи лишь констатировали смерть.

Погибшим оказался местный житель 1951 года рождения. В квартире остался его внук.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Заводского райотдела полиции.

Напомним, 8 января, в Заводском районе Николаева 50-летний мужчина с инвалидностью совершил самоубийство.