В Снигиревке из-за неосторожности при курении погиб мужчина

В городе Снигиревка Николаевской области 2 февраля во время пожара погиб 65-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в жилом доме на улице Чайковского в службу спасения сообщили в 21:30. По указанному адресу прибыл дежурный караул спасателей.

«Как выяснилось, пожар возник в одной из комнат жилого дома. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего хозяина жилища. Пожарные не допустили переброски огня на смежные комнаты и в 21:52 ликвидировали пожар на площади 1 кв.м. Причиной трагедии стала неосторожность владельца жилья при курении», - сообщили в службе спасения.

Напомним, что ранее аналогичный инцидент случился в Николаеве, тогда также погиб мужчина.