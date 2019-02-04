На киевской трассе рейсовый автобус «Первомайск-Одесса» спровоцировал ДТП с грузовиками

29 января в Одесской области на трассе Е-95 (Одесса – Киев) произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Богдан» и двух грузовых автомобилей «DAF».

Об этом сообщает издание «Odessa.net.ua».

Происшествие произошло на 341-м километре трассы в районе села Новогригорьевка Беляевского района.

«Отмечается, что рейсовая маршрутка врезалась в фуру, вторая фура уходила от удара и врезалась в другую. На фото заметно, что автобус двигался по маршруту Первомайск-Одесса. Одесская трасса перекрыта», – говорится в сообщении.

Полиции водители сообщили, что ДТП произошло из-за ям на дороге. Однако, по информации «Преступности.НЕТ» из собственных источников в полиции Одесской области, также рассматривается версия, что причиной ДТП могла стать неисправная тормозная система автобуса. Кроме того, правоохранители обратили внимание на нарушение перевозчиком лицензионных условий. В частности, речь идет о том, что маршруты «Первомайск – Одесса» и «Первомайск – Киев» не оформлены документально. Кроме того, протяженность этих маршрутов составляет более 180 км в одну сторону, а поэтому существуют определенные условия труда водителей, которые нарушаются.

Стоит отметить, что автобус принадлежит ЧП «Евротранс Юг», владельцем которого является Юрий Кулачинский. Напомним, в 2016 году автобусы этого предприятия, которые работают на пригородных автобусных маршрутах общего пользования «Первомайск-Грушевка» и «Первомайск-Каменный Мост», самовольно не вышли на рейс.