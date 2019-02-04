В УПЦ МП заявили, что их священника на Тернопольщине избили неизвестные и полицейские

В УПЦ МП заявили, что в воскресенье, 3 февраля, в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области неизвестные мужчины вместе с полицией избили священника.

Об этом сообщают в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

В сообщении указывается, что больше всего от рук мужчин крепкого телосложения с красно-черными нашивками на рукавах и полиции пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан. Перед началом богослужения у церкви начали собираться люди, которые устроили провокацию и сорвали Божественную литургию верующим Украинской Православной Церкви. Отмечается, что о готовящихся провокациях церкви было известно заранее.

«Мы предупреждали администрацию, полицию, что планируется конфликтная ситуация - что-то делайте. Мы написали заявление, что нельзя вмешиваться в религиозные дела. Они собрали всех своих депутатов в пятницу, но ничего не решили. Может, побоялись, не знаю. Вот и произошла драка», - рассказал настоятель отец Стефан.

В этом время представители религиозной общины УПЦ стояли на лестнице церкви.

«Выступил председатель поселкового совета, а надо отметить, что он на их стороне. И эти люди были настолько агрессивно настроены, не поняв что он говорит, начали и его оскорблять. Ну он разволновался, бросил ключи и ушел», - отметил священник.

По его мнению, чиновник хотел эти ключи передать сегодня сторонникам ПЦУ, однако пораженный отношением к себе, покинул территорию храма. После, как утверждается в сообщении, полиция пошла в наступление, приняв сторону провокаторов.

«Быстро приехало спецподразделение полиции и они начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого, мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиение всего тела - голова, грудь, руки», - рассказал председатель религиозной общины, который больше всего пострадал в схватке.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры самостоятельно изменит название УПЦ Московского Патриархата в госреестре, если церковь откажется это сделать самостоятельно в отведенный законом срок.