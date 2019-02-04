На Тернопольщине пьяный водитель сбил трех человек, в том числе патрульного полицейского

На Тернопольщине задержан нетрезвый водитель, который сбил двух гражданских и полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Тернопольской области.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с переломами и другими повреждениями попали три человека.

Среди пострадавших - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Инцидент произошел 3 февраля около двух часов ночи в городе Почаев. Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле «Mitsubishi Outlander», несколькими минутами до аварии остановили полицейские. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

Автомобиль «Volkswagen Golf» выехал на тротуар, сбил их, а затем врезался в «Mitsubishi».

По предварительным данным водитель «Volkswagen» был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Мужчина заявил, что заметил полицейский автомобиль слишком поздно. Следствие продолжается.

Напомним, на Одесчине «ВАЗ» сбил двух девочек-подростков, а водитель сбежал с места ДТП. Позже сбежавший водитель был найден повешенным.