В Австралии из-за наводнения город заполонили змеи и крокодилы

Рекордные дожди спровоцировали «опасные» наводнения, в результате чего улицы в австралийском прибрежном городе Таунсвилл в Квинсленде оказались заполнены крокодилами.

Об этом сообщает «InfoResist» со ссылкой на «Sky News»

За неделю в этом районе выпало рекордное количество осадков в 1,16 метра, что вынудило город открыть дамбу.

Местные власти предупредили об «опасных и высокоскоростных потоках» вдоль реки Росс после открытия шлюзов. На борьбу с последствиями стихии были брошены солдаты, которым было поручено доставить около 70 тысяч мешков с песком в домашние хозяйства и помочь спасти жителей, вынужденных подняться на их крыши в результате беспрецедентного наводнения.

Примечательно, что улицы города заполнились не только водой, но также крокодилами и змеями. Теперь местные жители опасаются крокодилов «больше, чем воды, уровень которой достигает груди».

Непогода оставила без электричества около 16 тысяч объектов недвижимости, городские аэропорты, суды и школы были вынуждены закрыться.