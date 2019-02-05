В дипломатическом квартале Парижа произошел масштабный пожар – погибли 8 человек, десятки пострадали

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В результате пожара в восьмиэтажном здании на юго-западе Парижа погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок. В огне пострадали еще почти 30 человек, в том числе шестеро пожарных. Один человек находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает ВВС.

Число погибших может увеличиться, поскольку спасательная операция по-прежнему продолжается на верхних этажах, сообщил представитель пожарной службы.

Здание находится в престижном 16-м округе Парижа. В тушении огня принимали участие около 250 пожарных, справиться с распространение огня удалось лишь через пять часов.

Причина возгорания пока официально не установлена, однако прокуратура Парижа сообщила, что пожар мог начаться в результате поджога. Полиция задержала подозреваемую.

Жительница дома рассказала в интервью СМИ, что пожар устроила женщина, проживавшая на втором этаже и страдавшая от алкогольной и наркотической зависимости. Именно она и была задержана.

Напомним, в центре Парижа в пекарне произошел взрыв – погибли четыре человека, среди них двое спасателей.

Роман Свиридов

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