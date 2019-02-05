В Николаеве разыскивают свидетелей аварии, из-за которой в больнице скончался пешеход

Николаевская полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого получил повреждения, а в последствии умер, пешеход.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла 18 декабря 2018 около 18:20 на пересечении проспекта Мира и улицы Олейника. 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-210994-20 с номерными знаками ВЕ 5725 АК совершил наезд на пешехода, личность которого пока не установлена.

Вследствие ДТП пострадавший, примерный возраст 50-55 лет, который был одет в темные джинсы, куртку, синюю шапку и кроссовки, в бессознательном состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следственное управление ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о личности погибшего мужчины или обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия и могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, сообщить по адресу: г. Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по номерам (063) 048-39-38, 102.

Напомним, что полиция ищет свидетелей ДТП в Кривоозерском районе, в котором погибла женщина.