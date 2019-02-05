На Донетчине в результате столкновения двух легковушек погибли пять человек – четверо из них сгорели заживо

Во вторник, 5 февраля, на подъезде к КПВВ «Марьинка» столкнулись автомобили «Lanos» и «Chevrolet». В результате ДТП погибли пять человек.

Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

Отмечается, что погибли все четверо пассажиров автомобиля Lanos (машина с газобаллонным оборудованием загорелась после столкновения, люди сгорели). В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла.

По данным мониторов организации, двух пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу Курахово. Водителя и еще одного пассажира также доставят в больницу.

Предварительная причина ДТП - плохая видимость на дороге из-за тумана.

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