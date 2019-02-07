«Мы надеемся, что это досадная ошибка»: В Николаеве СБУ устроили облаву на легальный покер-круб

В Николаеве прошел обыск легального покерного клуба, в результате которого был изъят весь инвентарь - столы, стулья, фишки и компьютеры.

В комментарии «Преступности.НЕТ» заместитель президента организации «Nik Poker Sport», рассказала, что по её мнению была допущена ошибка и она надеется, что провоохранительные органы разберутся и их «честное имя» будет оправдано.

- Мы молодая команда, созданная в августе 2018 года. Раньше мы собирались и играли дома, в кафе. Всем нравится покер, мы его любим. И когда министерство спорта приняло закон, о введении покера как спортивного направления, мы решили создать организацию «Nik Poker Sport» и открыть спортивный клуб покера, - рассказала Алла.

Она отметила, что их организация является официально-зарегистрированной и ничего противозаконного они не делают.

- Подали заявление в федерацию, федерация наша является одной из самых первых в Украине, которая боролась за права покера как спортивного направления, состоим мы в этой организации и являемся официальным покер-клубом. Ничего скрытого и нелегального, или коммерческого мы не делаем. Наша организация освещена в социальных сетях в общем доступе. Есть прямые эфиры с турниров и фото победителей, - добавила она.

Алла объяснила, что возможно их перепутали, ведь в материале расследования «Чергова зрада» говорилось о том, что по Московской,12 находится казино, а их адрес - Московская,18.

Фото: Instagram/ nikpokersport

- В «Никвестях» вышел материал о том, что по Московской 12, а мы находимся на Московской 18 – расположено казино, какое отношение мы имеем к этому – я не знаю. Пришли к нам, увидели, что у нас проходит турнир, сидели с жетонами спортсмены. Ничего криминального и связанного с игорным бизнесом не происходило. Как вышла такая ситуация с нами мы не понимаем. Надеемся на компетентность правоохранительных органов, что они во всем разберутся и увидят, что может какая-то техническая ошибка допущена и наше чистое имя будет оправдано, - резюмировала она.

На вопрос какой орган власти представляли пришедшие делать обыск и предоставили ли они право на проведение следственных действий, Алла ответила, что знает только из слов присутствующих на тот момент там.

- По рассказам тех, кто присутствовал, они зашли, зачитали постановление суда, как я поняла со слов, это была Киевская Нацполиция и СБУ, но достоверно знать не могу, это все только со слов людей, которые там присутствовали.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины. Также, в Украине покер признали официальным видом спорта.