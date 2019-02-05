В Николаеве возле БСМП пьяный водитель на «BMW» столкнулся с другим авто и врезался в дерево

Вечером во вторник, 5 февраля, в Заводском районе Николаева автомобиль, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, врезался в дерево.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «BMW 5» двигался по переулку Корабелов в сторону улицы Комкова. На пересечении он начал поворачивать к улице Корабелов, и при повороте совершил столкновение припаркованным «BMW», после чего поехал дальше и в районе ЗАГСа врезался в дерево.

Полицейские выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции. Также прибыли спасатели из-за вероятной возможности возгорания транспортного средства после столкновения с деревом.

Напомним, что ранее в Николаеве водителя оштрафовали на ₴10 тысяч и забрали на год права за пьяные «гонки» с полицией.