В Николаеве две девушки устроили фотосессию на крыше печально известного недостроя

В Николаеве 5 февраля две девушки залезли на крышу недостроя на улице 3-я Слободская и стали фотографироваться.

Об этом на своей странице в Facebook написала Екатерина Синявская.

«Сегодня девушки устроили фотосессию… Полицию уже раз вызывала. Приехали, спасибо, но ребята убежали буквально у них из-под носа», - сообщила она.

Напомним, с этим недостроем связано много плачевных ситуаций, в 2016 году в нем насмерть разбился 12-летний мальчик, а в 2012 году в том же месте нашли печально известную Оксану Макар.

Мэр Николаева Александр Сенкевич не видит смысла в установке забора вокруг недостроя на 3-й Слободской и считает, что его нужно отдать «могилянке» под клинику.