На теплоходе в одесском порту нашли похищенный в Греции трактор

В одесском порту на одном из теплоходов нашли трактор, похищенный в Греции.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Вечером во вторник, 5 февраля, в ходе проверки транспортных средств, прибывших на одном из теплоходов из Болгарии, сработала база данных Интерпола на трактор, который перемещался в Украине.

Выяснилось, что трактор «Mitsubishi» разыскивается как похищенный с 2018 года в Греции.

По данному факту в Главное бюро Интерпол в Украине направили уведомление, а сам трактор передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Германии со стройплощадки украли 48-тонный строительный кран – через три месяца его нашли в Египте.