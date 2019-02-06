Начальник патрульной полиции заявил, что ТОРовцы отрицают избиение николаевцев, которые справляли нужду на улице

Патрульные полицейские Николаевского управления полиции спецподразделения ТОР отрицают факт избиения николаевцев, справляющих нужду на улице.

Об этом 6 февраля заявил начальник Управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее житель Николаева Виктор Воропай заявил, что ночью 7 декабря в Ингульском районе Николаева спецназ патрульной полиции ТОР (группа тактико-оперативного реагирования, – ПН) избил двух молодых людей, которые справляли малую нужду возле дерева в районе проспекта Мира и улицы Театральной.

Следователи территориального управления Госбюро расследований, в свою очередь, подготовили подозрение патрульным.

Данила отметил, что полиция сотрудничает с Государственным бюро расследований и предоставляет им всю необходимую информацию. Подозреваемых полицейских направляли на допрос в ГБР. Однако сам Виталий Данила смотрел видеоматериалы инцидента и отметил, что факта избиения не было.

— Общение было просто с гражданами, которые нарушили общественный порядок, а именно справляли нужду в общественном месте, - отметил Виталий Данила.

Напомним, как в центре Николаева произошла драка между мужчиной и патрульным, который регулировал движение.