В николаевской «Надежде» снова можно проводить баскетбольные матчи – но денег на дальнейший ремонт спорткомплекса пока нет

В николаевском спортивном комплексе «Надежда» частично закончили первый этап реконструкции - перекрыли крышу, установили новые металлопластиковые окна. Продолжать реконструкцию, в том числе и второй этап - будут летом, так как финансирование в бюджете на эти работы не предусмотрены и еще идут проектные работы.

Об этом стало известно в среду, 6 февраля, в ходе совещания в спорткомплексе, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что на сегодняшний день полностью перекрыта крыша - «сделана качественно, хорошо».

— Все полностью сделано. Полностью поменяна входная группа, продолжаются работы. Будут сделаны туалеты в школе. Проект ремонта объекта разбит на две этапа. Вторым этапом мы полностью планируем сделать весь зал, практически у нас будет новый и современные комплекс, - пояснил Степанец.

При этом журналисты отметили, что на этот год в бюджете не предусмотрено финансирование полной реконструкции объекта. Однако вице-мэр думает, что чиновникам удастся добиться финансирования.

— У нас в любом случае сейчас идут проектные работы, будет проект, будет экспертиза, и я думаю, мы добьемся того, что выделят деньги на ремонт объекта, - заявил чиновник.

Также он отметил, что реконструкцию спорткомплекса изначально разбили на два этапа: перекрытие крыши, ремонт туалетов и фасада, а второй этап – полностью ремонт всего зала.

— На объекте пока не ведутся ремонтные работа, поэтому можно временно открыть зал, чтобы закончить игры домашнего чемпионата. Он заканчивается в мае. С июня мы снова можем зайти и начинать работы, - заявил Степанец.

Юрий Степанец и Роман Бохин

В свою очередь, начальник управления капитального строительства города Николаева Роман Бохин сообщил, что стоимость второго этапа ремонтных работ пока неизвестна.

— Это самый интересный вопрос, все зависит сейчас от электрической части, будем ли мы строить новую подстанцию, или использовать существующую , потому что мощностей не будет хватать. Цена будет сильно зависеть от оборудования, эксплуатацию которого будем прорабатывать. Это серьезная будет сумма, с учетом того, что и зарплата выросла – нормальная 8 500 тысяч гривен, - заявил чиновник.

При этом он отметил, что приблизительно работы второго этапа обойдутся в 50 миллионов, а работы за работы первого этапа придется заплатить подрядчику - 20 миллионов, но пока что проект находится на экспертизе.

— Первый этап еще не закончен, потому что в нем предусмотрены санузлы, система отопления, которая не делалась, потому что был отопительный сезон, плюс сам фасад, сейчас идет корректировка. Денег на эти работы сейчас нет – не предусмотрены. В этом году ничего не финансировалось, финансирование по объектам не открыто, ни по проекту №1, ни по проекту №2. В 2018 году профинансировано 8 миллионов гривен. Поэтому подрядчики и не работают на объекте, - отметил начальник управления капитального строительства Николаева.

В тоже время, по словам Бохина о том, что денег на этот год нет, управление узнало после заседания исполкома, на котором утвердили пообъектный перечень для дальнейшего финансирования.

Напомним, что николаевский градсовет раскритиковал проект современного фасада «Надежды» и спорткафе.

Как известно, осенью 2018 года в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность.

В частности, сообщалось, что именно по настоянию Федерации баскетбола спорткомплекс «Надежда» не был закрыт на время проведения ремонтных работ, так как было запланировано проведение мероприятий.

Позже стало известно, что николаевский спорткомплекс «Надежда» закроют на ремонт до марта 2019 года. До этого момента в здании нельзя будет проводить тренировки и баскетбольные матчи. Также выяснилось, что до конца года подрядчик отремонтирует только треть крыши николаевской «Надежды».

Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «Голден-Буд» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.