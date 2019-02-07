В Очакове из-за неправильной эксплуатации печи горел частный дом – спасателям пришлось вырезать дверь, чтобы его потушить

В четверг, 7 января, на территории частного домовладения по улице Изугенева город Очаков произошел пожар.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в Службу спасения «101» поступила в 12:13. По указанному адресу прибыл дежурный караул 22 Государственной пожарно-спасательной части. На месте выяснилось, что владельца нет дома, а в одной из комнат тлеют кресла.

С помощью бензорезака спасатели открыли входную дверь, вынесли на улицу мебель и ликвидировали тление на площади 10 м.кв. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

К тушению привлекалось 2 единицы техники и 8 человека личного состава ГСЧС. Дополнительно на месте работала оперативная группа Очаковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Напомним, что в Новобугском районе 18-летний юноша помог пожилой женщине выйти из плотно задымленного помещения.