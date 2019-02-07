Бюджетный метод: В одесской больнице врач отказал коллегам в доступе к документам и ему заварили двери железным стержнем

В Одессе, в городской клинической больнице №1 доктора заварили железным стержнем дверь главврачу после того, как он, будучи на больничном, отказался ее открывать, мотивируя это там, что там находятся его личные вещи.

Об этом сообщил корреспондент «Преступности.НЕТ» в Одессе.

По словам корреспондента, речь идет о конфликте между двумя «группировками» врачей.

— Только в Одессе и только в Еврейской больнице (Городская клиническая больница №1) врачи одной группировки могли заварить дверь заместителю главврача другой группировки. Мол, находясь на больничном, тот не захотел открывать дверь своего кабинета, а им нужны были какие-то документы. (...) Я извиняюсь очень сильно, где таких, как вы, родют, - сказала корреспондент.

В издании «Украинская служба информации» сообщили, что главврач больницы по технической части Сергей Бурлачук ушел на больничный, а его коллегам понадобились документы, находящиеся в его кабинете. Главврач запретил открывать его дверь без его присутствия, потому что в кабинете якобы находятся его ценные вещи. Приехать в больницу и присутствовать при открытии он отказался.

Чтобы обезопасить его кабинет, дверь в помещение просто заварили железным стержнем, поскольку у больницы, как у бюджетной организации, денег на охрану кабинета нет. Об этом изданию рассказал заместитель главного врача по диагностико-консультативной работе Отар Чахвария.

— Мы - бюджетная организация и не можем ему предоставить круглосуточную охрану его кабинета, был избран такой бюджетный метод обезопасить его кабинет. А также обезопасить учреждение от лишних проблем. Потому что, кто его знает, кто может проникнуть в его кабинет и, если пропадут его личные ценные вещи, чтоб лишних вопросов к администрации не возникало, - заявил Чахвария.

Стоит отметить, что дверь также опечатали.

Напомним, в пятницу, 3 февраля, активисты заварили сваркой двери и обклеили листовками здание филиала российского VTB банка, расположенного на улице Пушкинская, 26/8 в Киеве.