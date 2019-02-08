На Херсонщине в пожаре погибли двое маленьких детей – спасатели говорят, что долго ехали из-за плохой дороги

В Херсонской области в четверг, 7 февраля, в пожаре погибли два маленьких ребёнка.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области.

Так, в 23:19 спасателям пгт Горностаевка сообщили, что в селе Червоноблагодатное по улице Школьной в одноэтажном частном жилом доме возник пожар. Прибывший дежурный состав 9-й Государственной пожарно-спасательной части выяснил, что огонь бушует внутри дома и уже перекинулся на кровлю.

В 00:35 пожар удалось локализовать, а в 4:55 ликвидировать его на площади 110 квадратных метров. На пожаре погибли двое детей: 7-летняя девочка и 4-летний мальчик.

В службе отмечают, что следование к месту пожара пожарного автомобиля затрудняло значительное повреждение части дорожного покрытия. Сейчас все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают.

Напомним, что в Одесской области в пожаре погиб ребёнок с диагнозом ДЦП, а на Николаевщине из-за пожара задохнулись двое маленьких детей, еще один ребенок попал в больницу.

Также ранее сообщалось, что в Польше во время пожара в квест-комнате погибли 5 девушек-подростков.