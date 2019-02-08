В Днепре на дороге нашли стаю мёртвых скворцов – подозревают, что они рано прилетели в Украину

В Днепре в четверг, 7 февраля, на Сичеславской Набережной обнаружили стаю мёртвых птиц.

Об этом сообщает Информатор.

Птицы попадали на обочину и на проезжую часть. Проезжающие мимо автомобили пытались объехать мертвых птиц, однако дорога была буквально укрыта ними.

Пока что причина такой массовой гибели крылатых неизвестна. Возможно, птицы вернулись в Украину раньше положенного времени и замерзли.

Отмечается, что скворец – перелетная птица, широко распространенная на многих континентах. По данным ученых, скворцы возвращаются в Украину в начале и середине марта, и в течение некоторого времени после прилета держатся стайками.

Ранее сообщалось, что в Тернополе нашли мёртвыми около двухсот чаек – подозревают отравление.