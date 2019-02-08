В Николаеве «Skoda» перед светофором врезалась в «Gelandewagen»

В пятницу, 8 февраля, в Николаеве на улице Никольская в районе пересечения с улицей Московская произошло ДТП с участием автомобилями «Skoda» и «Mercedes-Benz Gelandewagen».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, оба автомобиля двигались по улицы Никольская в сторону улицы Мросковская. По словам очевидцев, «Gelandewagen» остановился перед светофором, а «Skoda», не успев затормозить, «догнал» впередистоящий автомобиль.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения.

Напомним, в Николаеве возле БСМП пьяный водитель на «BMW» столкнулся с другим авто и врезался в дерево.