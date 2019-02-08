В Херсоне мать ребёнка, которого хотели перевести в интернат, напала на учительницу

В Херсоне мать одного из учеников общеобразовательной школы №9 на глазах у детей напала на учительницу.

Об этом сообщает Новый день.

По словам директора школы Людмилы Мартынюк, после пятого урока педагог вывела учеников третьего класса во двор школы. За детьми стали приходить родители и одна из них подошла к учительнице и начала её бить.

«Никакого сопротивления учительница в возрасте за шестьдесят лет оказывать младшей и крупной женщине не могла - только пыталась убежать. Она забежала в холл, но мать помчалась следом. Представьте себе, насколько я лично была шокирована: прямо во время совещания с участием еще шести работников открываются двери, и туда забегает учительница с криком: «Спасите! Меня бьют!». А сразу за ней влетает агрессивно настроенная преследовательница. Чтобы ее успокоить, пришлось вызвать и полицию, и частную службу охраны», - сказала директор.

Издание сообщает, что причиной конфликта стало то, что сын женщины якобы неоднократно издевался над более физически слабыми детьми и нецензурно выражался. В инклюзивном классе, где учатся школьники с ограниченными физическими возможностями, такое поведение возмущало учеников и их семьи.

«После многочисленных жалоб дирекция школы решила направить парня-дебошира (он не является инвалидом) на медицинскую комиссию для определения потребности в психологической коррекции и перевода в учебное заведение именно для таких детей. Услышав об этом, мать сначала не пускала парня в школу, объясняя, что он заболел. А потом сама появилась выяснять отношения с учительницей, будто бы она во всем виновата. Причем расправа не ограничилась шарпаньем - бедную учительницу еще и о дверь ударили», - говорится в сообщении.

В областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что бригаду «скорой» к ООШ-9 вызвали обе участницы конфликта. У учительницы определили травму грудной клетки и ситуационный невроз, поэтому она ушла на больничный. В свою очередь у матери ученика травм не обнаружили.

Напомним, что ранее в харьковской школе девочку заставили смотреть, как ее одноклассники едят торт. В то же время в Киеве восьмиклассник бросил в учительницу стул и несколько раз ударил её ножницами в спину.