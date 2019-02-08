Пропавшую в Херсоне студентку нашли на Николаевщине – она уехала «устраивать личную жизнь»

В Николаевской области нашли 17-летнюю студентку из Херсона, которую считали пропавшей без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Утром 6 февраля она поехала в Херсон в училище и домой в город Олешки не вернулась. Она один раз позвонила своей бабушке и сказала, что с ней все хорошо, не надо ее искать, домой она не вернется и бросила трубку. Взволнованная женщина перезвонила внучке, но трубку взял неизвестный парень, который сказал, что девушка перезвонит позже. Из-за этого бабушка еще больше разнервничалась.

Полицейские тщательно проверили круг знакомых студентки и узнали о парне, с которым она тесно общалась. Оказалось, что он учится в Херсоне, но проживает в одном из сел Николаевской области. Туда выехали сотрудники полиции и обнаружили девушку в доме родителей парня.

«Несовершеннолетняя объяснила, что хочет устроить личную жизнь, поэтому поехала в гости к родным своего парня и осталась там гостить. Полицейские уже вернули девушку домой. С ней и ее бабушкой будет проведена профилактическая беседа», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области разыскивают пропавшего без вести мужчину.