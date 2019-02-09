В центре Николаева троллейбус «притёр» нигерийца на «евробляхе» – на проспекте Центральном возникла пробка

В Николаеве в субботу утром, 9 февраля, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Садовой столкнулись «Chrysler Sebring» и троллейбус – из-за этого дорожно-транспортного происшествия на проспекте возникла значительная транспортная пробка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Легковушка и троллейбус двигались по проспекту Центральном со стороны 3-й Слободской и «притерлись» кузовами перед перекрестком с улицей Садовой.

В результате ДТП никто не пострадал и оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения. При этом они заблокировали две полосы движения по проспекту в сторону Садовой, поэтому пробка автомобилей растянулась до улицы 3-й Слободской. Также в этом направлении оказалось полностью заблокированным движение других троллейбусов.

Предварительно, столкновение произошло по вине водителя троллейбуса. За рулем «Chrysler» с литовскими номерами находился гражданин Нигерии.

На месте происшествия работают патрульные полицейские. Вскоре участники ДТП разъехались, чтобы облегчить проезд автомобилей.

Напомним, как в центре Николаева столкнулись кроссовер и троллейбус.