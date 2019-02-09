За сутки на Николаевщине произошло 5 пожаров – один человек погиб и двое пострадали

8 февраля пожарные государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС в Николаевской области ликвидировали пять пожаров, возникших на территории области и в Николаеве. Горели: гараж, киоск, квартира и комната в частном жилом доме, в некоторых случаях от огня пострадали люди.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В селе Кобзарцы Снигиревского района пожар в комнате частного жилого дома на улице Космонавтов привел к гибели хозяйки 1939 года рождения.

В городе Очаков на улице Строителей неосторожность при курении привела тлению кровати и плотному задымлению в комнате. Из-за отравления продуктами горения в лечебное учреждение госпитализированы жители квартиры - мужчину и женщину. Спасатели 22-й ГПСЧ потушили возгорание на площади 10 квадратных метров. Также дополнительно привлекались аварийные бригады и сотрудники полиции.

А в Вознесенске, на улице Александра Матросова, в 23:30 загорелся гараж. Сообщение поступило на пункт связи 12-й ГПСЧ. Дежурный караул прибыл по указанному адресу, в 23:55 локализовал пожар, в 00:30 ликвидировал на площади 50 квадратных метров, его причина устанавливается.

В Заводском районе Николаева на улице Пушкинской (Привокзальная площадь) горел киоск. На площади три квадратных метра пожар потушили пожарные 3-й ГПСЧ.

Всего в тушении вышеуказанных пожаров привлекалось десять единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, как на Николаевщине парень помог соседке-пенсионерке выбраться из горящего дома.