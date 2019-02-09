В Соляных на берегу реки несколько десятков николаевцев начали сносить незаконный забор

В Николаеве 9 февраля несколько десятков человек начали сносить незаконно возведенный забор на берегу реки Ингул в микрорайоне Соляные.

Об этом сообщают «Новости-N».

На место с утра пришли около 40 человек и начали молотами разбивать каменный забора. Также к строению приехал депутат Николаевского горсовета Анатолий Петров, который сказал, что поддерживает местных жителей, поскольку этот забор является незаконным.

Между людьми, которые пришли демонтировать ограждение, и застройщиками возникают словесные перепалки. Владелец этого забора вызвал полицию, он утверждает, что у него есть все необходимые документы, а территорию у родника он якобы собирается облагородить.

Напомним, что 21 января николаевские активисты побывали на стройке у берега реки Ингул в микрорайоне Соляные и обнаружили в обваливающемся спуске к реке человеческие кости. Позже в администрации Центрального района Николаева заявили, что не могут демонтировать этот забор.

Отметим, что 5 февраля прокурор Николаевской области Тарас Дунас сообщил, что эксперты вместе с межведомственной комиссией по делам увековечивания памяти участников АТО, жертв войн и политических репрессий при улучшении погодных условий должны провести эксгумацию человеческих останков и установить обстоятельства того, как и когда они там оказались. По данному факту также начали два уголовных производства.

Ранее в блоге Дениса Жело сообщалось, что в Николаевскую приёмную партийной организации "Социал-Демократическая партия" обратились жители микрорайона Соляные с просьбой помочь разобраться с проблемной ситуацией, которая сложилась вокруг застройки прибрежной зоны на берегу реки Ингул. Жители своими силами выкопали родник и построили вокруг него бассейн. Однако в 2017 году по улице Флотская, прямо напротив родника, застройщик начал масштабное строительство. Жители пожаловались, что застройщик оградил берег большим каменным забором и диктуем им свои правила. Позже жители микрорайона с активистами обратились к депутатам городского совета и попросили проверить стройку на предмет законности. Сам же застройщик по имени Андрей утверждал, что владеет двумя участками возле реки и занимается лишь облагораживанием территории. Позже в отделе информационного обеспечения горсовета сообщили, что забор должен быть снесен в течение 15 дней.