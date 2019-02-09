В Николаеве водитель «BMW» сбил подростка, который перебегал дорогу на красный свет

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В Николаеве вечером в субботу, 9 февраля, на проспекте Мира водитель «BMW 535» сбил несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель «BMW» двигался по проспекту со стороны улицы Космонавтов в направлении улицы Южной. На остановке «площадь Победы» дорогу, справа налево по ходу движения автомобиля, на запрещающий сигнал светофора начал перебегать парень. Водитель не успел затормозить и сбил его.

По словам очевидцев, на вид парню меньше 18-ти лет, с места происшествия его забрала «скорая». О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Издание отмечает, что по словам очевидцев, водитель «BMW» вел себя неадекватно, но запах алкоголя от него не ощущался.

На месте происшествия работает полиция.

Тарас Леонтян

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