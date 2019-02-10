В Николаеве депутат горсовета от «Оппоблока» попал в ДТП на автомобиле, которого нет в его декларации

В Николаеве в воскресенье, 10 февраля, на пересечении улиц Никольская и Пушкинская столкнулись автомобили «Mitsubishi» и «Renault».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

За рулем автомобиля «Mitsubishi» был депутат Николаевского городского совета Сергей Жайворонок. Он ехал по Никольской в сторону Наваринской и на пересечении с Пушкинской в него врезался «Renault», направлявшийся в Соляные.

В результате ДТП пострадал брат Жайворонка, который сидел на пассажирском сиденье – его забрала карета «скорой». По предварительным данным, мужчина сильно разбил бровь.

Отметим, что в декларации Жайворонка о доходах, поданной в марте 2018 года, нет автомобиля «Mitsubishi». В ней лишь указан автомобиль его жены «ЗАЗ Вида».

Напомним, в 2014 году Сергея Жайворонка задержали при получении взятки в размере 7 тысяч гривен за содействие местному предпринимателю в выделении городским советом земельного участка под установку торгового павильона. Рассмотрение дела в суде длилось 1,5 года.

За это время Сергей Жайворонок, который не признал в суде свою вину и не хотел говорить о взятке с журналистами, успел переизбраться в Николаевский городской совет от партии «Оппозиционный блок»: несмотря на статус подсудимого в коррупционном деле, он получил более 30% голосов избирателей. В итоге глава Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Жайворонка. Жайворонок также отсудил 121 тысячу гривен ущерба за вред, причиненный органами дознания, досудебного расследования и прокуратуры.