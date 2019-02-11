В Британии 97-летний супруг королевы отказался от водительских прав – виной всему недавнее ДТП

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский Филипп добровольно отказался от водительского удостоверения.

Об этом сообщает «ВВС».

«После глубоких размышлений герцог Эдинбургский принял решение добровольно отдать свои водительские права», - говорится в заявлении.

Полиция Норфолка подтвердила, что принц Филипп отдал водительское удостоверение полицейским, которые вернут его в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств.

17 января принц Филипп стал участником ДТП: его внедорожник «Land Rover Freelander» столкнулся с автомобилем «Kia» и завалился на бок. Материалы расследования обстоятельств аварии переданы в прокуратуру. Через два дня после этой аварии полиция Норфолка провела беседу с принцем Филиппом после того, как его заметили за рулем с непристегнутым ремнем безопасности.

В упомянутой аварии, в автомобиле «Kia» находились три человека: 28-летняя женщина, сидевшая за рулем, получила порезы, ее 9-месячный ребенок не пострадал, а 46-летняя пассажирка сломала запястье. Через четыре дня после аварии герцог, который отделался испугом, написал письмо пассажирке, которая получила травму. Герцог объяснил эту аварию тем, что не увидел автомобиль «Kia» из-за яркого солнца.

В 2016 году герцог попал на первые полосы, когда лично сел за руль автомобиля, чтобы показать Виндзор тогдашнему президенту США Бараку Обаме с женой. В автомобиле находилась и королева Елизавета. Принц Филипп остановил публичную деятельность в августе 2017 года, после того, как в течение многих десятилетий сопровождал везде королеву Елизавету II и присутствовал на различных благотворительных мероприятиях, патроном которых он был. По подсчетам Букингемского дворца, с 1952 года принц посетил 22 тысячи 219 мероприятий.

Напомним, что ранее в Швеции заявили о находке похищенных драгоценностей короля.