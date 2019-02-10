В Африке разбился вертолет ООН, есть погибшие и пострадавшие

В Африке потерпел крушение вертолет ООН Ми-8, на борту которого находились эфиопские войска.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на «Gulf Times».

Крушение эфиопского военного вертолета произошло на территории комплекса Организации Объединенных Наций в Абьее (ЮНИСФА), между Суданом и Южным Суданом.

Известно, что на борту вертолета были 23 человека. В результате крушения три члена экипажа погибли, еще десять пассажиров получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии.

Предварительно сообщается, что военные прилетели из Кадугли, Судан. По факту крушения уже начали следственные действия. Причина авиакатастрофы пока неизвестна.

Напомним, ранее в Португалии разбился медицинский вертолет.