В Николаеве неизвестные выбросили в парке пищевые отходы и испортившиеся продукты

В Николаеве неизвестные выбросили пищевые отходы в парковой зоне недалеко от улицы Казарского.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

«Кто-то выбросил пищевые отходы, возможно с ближайшего рынка. Печально, что менталитет позволяет плевать на природу и окружающих», - сообщается в письме читателя.

Также он отмечает, что от сооружения из 12 контейнеров с дымоходными трубами, расположенного на улице Космонавтов, зеленую зону затягивает дымом, загрязняющим воздух.

Напомним, что ранее Николаев занял седьмое место в списке городов Украины с самым загрязненным воздухом.