В Киеве спасли мальчика, который дрейфовал на льдине по Русановскому каналу

В Киеве 9 февраля спасли 12-летнего мальчика, который дрейфовал на льдине по Русановскому каналу.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

«Мальчик находился на льдине на расстоянии 12 метров от берега. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли мальчика, который был невредим, однако напуган. По словам очевидцев, компания друзей играла у реки, и один из них решил прыгнуть на лед, часть которого вместе с мальчиком оторвалась от берега», - рассказали спасатели.

Напомним, что ранее в Николаеве морпех спас собаку, которая провалилась под лед.