«У них не было с собой плакатов «Кто заказал Катю Гандзюк?», - начальник полиции Киева о задержании радикалов

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга заявил, что у задержанных на Контрактовой площади в субботу активистов не было с собой никакой символики или плакатов «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Об этом сообщает «InfoResist»

Начальник полиции сообщил, что правоохранителям поступило сообщение, что на месте проведения акции сторонников одного из кандидатов в президенты была заложена взрывчатка.

В операции по обеспечению порядка было привлечено около 400 сотрудников правоохранительных органов. Проводились осмотры граждан. Полицейские заметили группу лиц, которые скрывали свои лица. Они не смогли пояснить цель пребывания на месте проведения акции.

При проведении поверхностного осмотра у этих лиц были обнаружены ножи и стартовый пистолет. Из-за этого было принято решение доставить 30 человек в отделение полиции.

- Все видели, что во время этого события ни один человек не заявил, что он пришел на акцию под условным названием «Кто заказал Катю Гандзюк?». У них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли с этой целью, – продолжил глава полиции Киева.

Крищенко добавил, что после того как началось выступление Тимошенко группа активистов развернула банеры с надписями «Кто заказал Катю Гандзюк?». Им никто не мешал, баннера не изымал.

По его словам никто из участников этой акции не заявлял о том, что сотрудники полиции им мешали.

Напомним, в Киеве 9 февраля полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами. А позже к отделу полиции пришла группа поддержки задержанных и это переросло в драку со спецназом полиции. В итоге были задержаны 40 человек, а трое полицейских доставлены в больницу, а ГБР открыло производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции.