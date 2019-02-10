В Киеве в ДТП попал «Porsche Cayenne» с незаконно установленными синими номерами и мигалкой

В Киеве 10 февраля автомобиль «Porsche Cayenne» влетел в «Suzuki Baleno», который был припаркован на тротуаре.

Об этом сообщает «Информатор».

Авария случилась около 4:30. По предварительной информации, «Porsche» проехал на красный сигнал светофора на улице Бассейной. Это привлекло внимание экипажа патрульной полиции. Правоохранители попытались остановить «Cayenne», но водитель проигнорировал требование полицейских и скрылся. Полицейские отметили, что при этом автомобиль еще раз проехал на красный свет.

После этого «Porsche» уехал в сторону станции метро «Кловская», а полицейские поехали по пути следования иномарки. При патрулировании Кловского спуска они увидели, что посреди дороги стоит «Cayenne», а на тротуаре стояла разбитая «Suzuki». Предварительно, «Porsche» занесло в повороте и он влетел в «Suzuki». Удар был такой силы, что «Baleno» отлетел на 15 метров и его развернуло.

В момент остановки транспортного средства на «Porsche» были установлены номерные знаки синего цвета, которые могут использовать только на оперативном транспорте правоохранителей. Кроме этого, под лобовым стеклом была установлена мигалка.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Серьезные повреждения получили только машины. После ДТП водитель дорогого автомобиля снял синие номера и поставил обычные. От журналистов водитель закрыл свой настоящий номер пакетом.

Во время разбирательств было установлено, что синий номерной знак не принадлежит данному автомобилю, а за мигалку на владельца «Porsche» уже ранее составлялся административный материал. Однако тогда в суде было доказано, что это не является спецсредством, так как частота блика не совпадает с частотой оперативного транспорта.

На месте работали экипажи патрульной полиции. На водителя были составлены административные материалы. Также парень прошел тест на содержание алкоголя в крови, который показал нули.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве депутат горсовета от «Оппоблока» попал в ДТП на автомобиле, которого нет в его декларации.