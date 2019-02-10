В Мукачево патрульные спасли семью из горящего дома – люди и не подозревали, что в здании пожар

В Мукачево патрульные спасли из горящего дома семью, которая даже не подозревала, что здание горит.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Около 11 часов 10 февраля на улице Дарвина патрульные заметили сильное задымление и пламя на крыше одного из частных домов. Инспекторы вызвали пожарных, а сами бросились в дом, чтобы проверить, есть ли кто-то внутри. Внутри находились трое жителей: муж с женой и их мать – пожилая женщина.

«Семья была удивлена ​​появлением патрульных, ведь они даже не подозревали, что их дом горит. Инспекторы помогли гражданам собрать самое необходимое и вывели людей на улицу. В это время прибыли спасатели, которые потушили пожар», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Николаеве произошел пожар в доме на Потемкинской.