В Житомире провокаторы попытались сорвать встречу Гриценко с избирателями

В Житомире, 8 февраля, во время встречи кандидата в Президенты Анатолия Гриценко с избирателями произошло столкновение между группой молодых людей и сторонниками кандидата и его охраной.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Александр Шевчук.

На видео видно, как молодые выкрикивают нецензурные лозунги, толкаются с мужчинами и женщинами и требуют отдать камеру.

В комментарии ОПОРЕ Александр рассказал, что сначала молодые люди пытались сорвать выступление Гриценко.

– Во время мероприятия зашли пять человек, один был с камерой профессиональной и четыре человека с плакатами. Стояли сначала в проходе, а затем начали срывать выступление Гриценко. Затем их охрана и представители партии с ними вышли в коридор, где и начался спор. Там началось все из-за фотоаппарата, у них охрана его забрала, а потом вернула. Эти активисты не местные. Говорили, что эти лица были уже на таком мероприятии Гриценко в Каменец-Подольском, кажется, - отметил Александр Шевчук.

Руководитель областного избирательного штаба Анатолия Гриценко Александр Величко в комментарии ОПОРЕ отметил, что эти активисты не местные.

– То, что там происходило в коридоре, я могу судить только по видео. Группа людей спортивной внешности с листовками провокационного характера, с камерой зашли в зал и начали во время встречи кричать, вопросы какие-то вслух задавать, провоцировать. Люди возмутились в зале, потому что пришли послушать Гриценко. Начали ставить на место, они не реагировали, продолжали кричать и дальше ребята наши, кто там стоял в проходе и за безопасность отвечал, вывели, объяснили, что так себя вести нельзя, правоохранители подключились, государственная охрана, которая обеспечивала порядок во время встречи. Ну все локализовали, прекратили, открытки забрали и все. Если верить тому, что они говорили на камеру на первом этаже в телецентре, сказали, что «мы из Киева и мы участвовали в событиях в областном совете и теперь здесь у вас», - рассказал Александр Величко.

По данному инциденту штаб Гриценко в полицию не обращался.

Согласно заявлениям самих оппонентов Гриценко, они представляют организацию «Скажений Доброволець».

Встреча с кандидатом в президенты была заранее анонсирована и проходила в помещении телецентра. Зал был заполнен людьми. Перед встречей Гриценко провел пресс-конференцию, посетил эфиры на местных телеканалах и прогулялся по центральной улице Михайловской.

Напомним, 28 ноября прошлого года около 30 людей в масках напали на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и его сторонников. Сам Гриценко считает, что нападение на него организовал президент Украины Петр Порошенко для того, чтоб остаться в своей должности.

Спустя три дня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на претендента в президенты Украины Анатолия Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще касательно 12 человек будут приняты процессуальные решения.

А 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади, где проходила встреча кандидата в Президента Юлии Тимошенко, полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами. А позже к отделу полиции пришла группа поддержки задержанных и это переросло в драку со спецназом полиции. В итоге были задержаны 40 человек, а трое полицейских доставлены в больницу, а ГБР открыло производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции.