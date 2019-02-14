На Харьковщине из-за гололеда перевернулось сразу четыре машины - есть пострадавшие

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В четверг, 14 февраля, возле поселка Рогань, недалеко от Харькова из-за гололеда произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина и пять человек обратились в больницу за медицинской помощью.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой Главное управление Нацполиции в Харьковской области. 

В 9:00 водитель автомобиля «Kia Rio» не смог справиться с управлением и сбил женщину-пешехода, а затем врезался в «Volkswagen Transporter», из-за этого автомобили перевернулись на крышу и вылетели в кювет. От полученных травм женщина-пешеход умерла на месте. 

В это же время в сторону Харькова по трассе ехал «ВАЗ», который также не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. Аналогичное ДТП произошло с автомобилем «Fiat».

Как отмечают местные СМИ, ДТП произошло из-за гололеда на дороге.

Напомним, что ранее на трассе возле Николаева из-за ям перевернулся автомобиль.

Юлия Светлая

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