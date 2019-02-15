В Индии террорист-смертник устроил крупнейший теракт за последние десятилетия, погибли 44 человека

В четверг, 14 февраля, по меньшей мере 44 человека погибли в индийском штате Джамму и Кашмир: террорист-смертник взорвал начиненный 350 кг взрывчатки минивэн на автомагистрали в районе Пулвама рядом с колонной полицейских автобусов.
Об этом сообщает «Лига.Новости» со ссылкой на «Greater Kashmir».
Взрыв был настолько мощным, что уничтожил два автобуса. Медики опасаются, что 44 погибших - это не окончательное число жертв: есть много «тяжелых» раненых. Всего в колонне было около 2500 правоохранителей.
Исламистские сепаратисты из террористической группировки Джаиш-э-Мохаммад заявили, что это они устроили теракт. Главной целью боевиков этой организации является отделение Кашмира от Индии.
Politicians, do not override the country's "patience", now dig the "graves" of these dogs .. Just 😡😡 #Pulwama #KashmirTerrorAttack #PulwamaAttack #Kashmir #CRPF #pulwama attack #pulwamablast pic.twitter.com/5OUScwKT6h— अरूण चाहल /ਅਰੁਣ ਚਾਹਲ (@arunchahal6) 14 февраля 2019 г.
Власти Индии обвинили Пакистан в том, что эта страна якобы позволяет террористам укрываться на своей территории и совершать нападения оттуда. Исламабад ответил, что они ни при чем, назвав обвинения "инсинуациями".
Преимущественно мусульманский регион Кашмир территориально разделен между Индией, Пакистаном и Китаем. Напряженность, которая выливается в стычки и теракты, сохраняется уже более 60 лет.
Напомним, в результате двойного теракта в Афганистане погибло одиннадцать студентов и восемь журналистов.