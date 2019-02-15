На Тернопольщине обрушился мост, соединяющий два района

В селе Лысовцы Залещицкого района Тернопольской области обрушилась часть моста, который проходил через реку Серет.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Чрезвычайная ситуация произошла в среду, 13 февраля, около 15:00. По словам начальника Залещицкого отделения полиции Вадима Мижнова, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы. Он находился в аварийном состоянии.

Отмечается, что на момент обвала на проезжей части транспорта не было. Правоохранители перекрыли этот участок дороги и обеспечивали охрану порядка.

В то же время Галас пишет, что в прошлом году Служба автодорог в Тернопольской области провела обследование путепровода и ограничила движение по аварийному участку моста. Кроме того, его внесли в перечень объектов, подлежащих ремонту в 2019 году.

«Месяцами водители крупнотоннажного транспорта игнорировали знаки ограничения движения по аварийному участку моста. Ежедневно тонны материалов перевозили фуры с карьеров в Скале-Подольской и Бурдяковцы. Неудивительно, что объект не выдержал чрезмерной нагрузки», - рассказал руководитель Залищицкой ДЭУ Михаил Харук.

Также отмечается, что к восстановлению моста смогут приступить при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.