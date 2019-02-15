В Николаеве водитель «Opel» сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку и ее мать

В Николаеве водитель «Opel» вечером 14 февраля сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку и ее мать – ребенок с травмами находится в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 22:00. 39-летний водитель автомобиля «Opel Astra» двигался по улице Херсонское Шоссе и сбил пешеходов при повороте на улицу Круговую.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 12-летнюю девочку и 39-летнюю женщину госпитализировали.

После осмотра медиков женщину отпустили на амбулаторное лечение, а несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении.

Проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, как в ноябре 2017 года в Николаеве «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с 3-летнее девочкой. Женщина всё ещё находится в тяжелом состоянии, а её дочь заново учится ходить.